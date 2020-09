Allarme nel M5s: due senatori grillini positivi al Coronavirus. Stop precauzionale dei lavori al Senato

Due senatori del Movimento 5 Stelle sarebbero risultati positivi al Coronavirus. A dare la notizia è La Repubblica, secondo cui i due senatori sarebbero entrambi sintomatici. Come scrive il quotidiano, i due senatori avrebbero partecipato all’assemblea congiunta dei gruppi che è avvenuta giovedì 24 settembre. Solo uno però in presenza, l’altro invece era in collegamento. Dopo la notizia della loro positività tutti i senatori Cinquestelle si sarebbero precipitati a fare il tampone.

Dei due senatori è nota soltanto l’identità del secondo: si tratta di Francesco Mollame il quale nei giorni scorsi aveva annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus e per questo aveva deciso di partecipare soltanto in video conferenza. Come scrive il Corriere della Sera, l’altro sarebbe un parlamentare emiliano.

Annullate tutte le commissioni

Tra questi c’è anche il presidente della commissione Bilancio al Senato, Daniele Pesco del Movimento 5 Stelle, anche lui andato di urgenza a fare un tampone. I lavori in Commissione sarebbero dovuti iniziare alle 10.30 ma dopo un’ora di ritardi, la seduta è stata annullata. Così anche le altre sedute delle commissioni del Senato che erano state convocate per oggi. La sospensione – per via precauzionale – potrebbe estendersi fino a domani.

