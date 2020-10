Imprese familiari tra sostenibilità, digitale e innovazione: un manuale per affrontare le nuove sfide

«L’impresa familiare è la forma dominante di impresa in tutti i luoghi del mondo». Inizia con una prefazione del noto economista Michael Hitt, professore emerito alla Texas A&M University il libro Family business. Manuale di gestione delle imprese familiari curato da Fabio Corsico ed edito da Luiss University Press. Con il contributo di esperti del settore, il libro si propone di analizzare le teorie che hanno segnato lo studio dei modelli imprenditoriali familiari che solo in Italia costituiscono circa l’85% del totale delle imprese. Mentre a livello europeo sono il 60%, secondo un’analisi condotta nel 2018 dal Credit Suisse Research.

In tempi di pandemia, mentre il sistema mondo si trova alle prese con una profonda crisi economica e l’aumento delle disuguaglianze è sempre più urgente la necessità di pensare ad attività economiche sostenibili e proprio le family business, si legge nel libro, contribuiscono spesso alla crescita e alla salute dell’intero Paese. Sono infatti datori di lavoro primari che «spesso fungono da innovatori, grazie all’offerta di nuovi prodotti e servizi per i consumatori».

Proprio per la loro minore propensione al rischio e per altri fattori il libro sostiene come le imprese familiari siano propense a portare avanti attività più sostenibili, «quasi per natura». Fattori che risultano fondamentali anche nell’investimento in Ricerca e Sviluppo, rendendo le imprese familiari innovative.

Anche negli Stati Uniti il family business costituisce il 64% del prodotto interno lordo del Paese e circa il 50% di tutti i posti di lavoro dell’occupazione privata europea. Dati che per gli autori aiutano a riflettere sull’importanza di un manuale per la riorganizzazione della governance del modello familiare e comprendere – come sottolinea Hitt – «gli attributi unici di queste aziende, come operano e come garantire che abbiano successo».

