Serie A, Fortress offre 900 milioni di euro per l’ingresso nella media company: oggi l’Assemblea di Lega

C’è anche Fortress Investment Group tra le società in corsa per l’ingresso nella media company, sulla quale si esprimerà oggi l’Assemblea della Lega calcio di Serie A. L’offerta ammonta a 900 milioni di euro, come riporta Bloomberg. Secondo le ultime indiscrezioni dell’Ansa, sembra però che la generosa proposta non sia tra le preferite dell’Assemblea di Lega. In pole position ci sarebbero le offerte delle cordate Bain e Cvc. L’offerta di Fortress permetterebbe alla Serie A di incassare subito 500 milioni attraverso l’emissione di azioni privilegiate. Fortress fornirà inoltre la possibilità di emettere altri 400 milioni di euro di «strumenti di investimento durante i primi tre anni» per ricavi inferiore a 1,35 miliardi di euro.

Negli ultimi giorni anche Bain ha migliorato la sua offerta. Secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore, la cordata sarebbe pronta ad entrare con una partnership che prevede la costituzione di una società dedicata alla gestione dei diritti audiovisivi, «nonché l’acquisto per un periodo definito del 15% dei crediti futuri relativi ai diritti audiovisivi che verranno cartolarizzati». La concorrente Cvc-Fsi ha invece messo sul piatto 1,625 miliardi di euro e ha dalla sua, fa notare il quotidiano economico, un know how legato a Formula One Group, che gestisce i diritti della Formula 1.

Leggi anche: