Calcio, la decisione del giudice sportivo: Juventus – Napoli 3 a 0 a tavolino

Tre punti in più ai bianconeri e sconfitta per gli azzurri. È questa la decisione di Gerardo Mastrandrea sulla partita non disputatasi lo scorso 3 ottobre tra Juventus e Napoli. Il giudice sportivo ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso che aveva deciso di non presentarsi a Torino dopo che due giocatori erano risultati positivi al Coronavirus e la richiesta di isolamento da parte dell’Asl.

Per il giudice – si legge nelle motivazioni – non c’è, alla luce delle norme sportive, «la fattispecie forza maggiore», ed «è preclusa la valutazione» sulle decisioni dell’autorità sanitaria.

Intanto l’intera squadra bianconera si trova in isolamento dopo la positività al tampone del centrocampista McKennie. Mentre il rientro dal Portogallo di Cristiano Ronaldo – trovato positivo ieri – è previsto in queste ore.

