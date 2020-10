Il Napoli ha deciso di non partire per Torino per la trasferta in casa della Juventus dopo la scoperta di un secondo giocatore positivo al Coronavirus (dopo Zielinski Elmas). La società partenopea era già indecisa sul da farsi, nel timore di una ascesa a grappolo del numero dei contagiati, come era successo e sta ancora succedendo al Genoa che partì da due positivi e ora è arrivato a 15. Invano De Laurentiis aveva tentato di coinvolgere Agnelli e la Juventus nella considerazione del rischio.

Ma a mandare a monte la trasferta sono intervenute le autorità regionali, imponendo le norme campane sulla comportamento in caso di positività di un componente di un gruppo familiare, aziendale o societario. Secondo la Regione guidata da Vincenzo De Luca tutti gli altri componenti del gruppo in cui si è sviluppato un focolaio dovrebbero andare in isolamento temporaneo, senza potersi allontanare dal territorio

La conferma della Asl: tutta la squadra in isolamento

La conferma della cancellazione del match con i binaconeri è arrivata anche dall’Asl di Napoli: tutti i giocatori del Napoli, compresi quelli negativi, dovranno rispettare un periodo di isolamento fiduciario della durata di 14 giorni. Secondo le indiscrezioni, non ci sarebbe nessun margine di contrattazione.

Intanto il giocatori del Napoli sono tutti tornati alle loro abitazioni, dove passaranno il periodo di isolamento. Secondo le informazioni che stanno trapelando dalla società nei prossimi giorni usciranno di casa solo per allenarsi. Lunedì sono previsti nuovi tamponi per tutta la squadra. Al momento il rinvio non è stato ufficializzato dalla Lega di Serie A.

