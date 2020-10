Juve allo Stadium, Napoli assente. Parte il conto alla rovescia al triplice fischio finale. Il Cts: «Responsabilità della Asl competente»

I partenopei non sono andati a Torino dopo la decisione dell’Asl. ll Cts richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus

Allo Juventus Stadium tutto è pronto per partire, o quasi. Ci sono la Juventus e la squadra arbitrale ma manca il Napoli. La squadra partenopea non è mai partita per Torino, rispettando le indicazioni dell’Asl. Fino a questo momento però nessun giocatore è ancora sceso in campo. È partito il conto alla rovescia: si aspetteranno i 45 minuti da regolamento prima che l’arbitro Doveri decreti il triplice fischio finale per mancanza della squadra avversaria. A quel punto la Juventus dovrebbe vincere 3-0 a tavolino.

Nel frattempo, in una nota il Comitato tecnico scientifico ha richiamato le squadre agli obblighi di legge per il contenimento del contagio da Coronavirus, essenzialmente dando precedenza al parere dell’Autorità sanitaria locale competente e del medico sociale per i calciatori: «È sua responsabilità».

La decisione del Napoli e lo scontro tra la Lega Serie A e il governo

Il Napoli non è partito per Torino dopo che due giocatori erano risultati positivi al Coronavirus e l’Asl aveva imposto lo stop alla quadra di Gattuso. Nonostante questo, la Lega di serie A ha dichiarato che la partita andava giocata comunque in quanto il protocollo prevede «regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività».

La decisione della Lega non è stata gradita dal governo, nonostante il protocollo citato era stato concordato con il Cts e integrato dalla circolare del ministero della Salute a giugno. Intervenendo a Mezz’ora in più, il ministro della Salute Roberto Speranza aveva dichiarato: «È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà». Successivamente, anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora gli aveva fatto eco: «Far prevalere l’interesse superiore della salute su qualsiasi altra logica o interesse di parte».

Leggi anche: