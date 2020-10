Il Napoli ha deciso: non parte per Torino. La Juve si impunta: sarà in campo. Figc verso il rinvio

I giocatori di Gattuso sono stati messi ieri in quarantena dall’Asl dopo la positività di Zelinski ed Elmas. I bianconeri hanno invece deciso di non cambiare i loro programmi: saranno in campo, anche se non si giocheranno

È arrivata la conferma. Non c’è spazio per un possibile cambio di decisione in merito alla trasferta a Torino del Napoli atteso stasera all’Allianz per la sfida contro la Juventus. Per la Lega la partita resta in programma, ma ieri l’Asl ha messo in isolamento l’intera squadra partenopea per i contatti dei giocatori con i due positivi al Coronavirus. Prima Zielinski e poi Elmas.

Fonti del club azzurro ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli.

Ma intanto i bianconeri non fanno marcia indietro. La Juventus sarà regolarmente in campo per la rifinitura dopo che i giocatori si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. In serata, come precisato dal comunicato diffuso dal club nella serata di ieri, la squadra si presenterà all’Allianz Stadium. Il programma del giorno gara, dunque, in casa Juventus non cambia. Dopo l’allenamento i bianconeri saranno in ritiro al J hotel.

Speranza: «Decide l’Asl»

Sulla vicenda è arrivato anche il chiarimento del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha ribadito come tutte le decisioni sull’isolamento sono decise dalle Asl: «Hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario – ha dichiarato – e di gestione dei casi e dei focolai».

Il 3-0 a tavolino

Intanto rimane sul tavolo l’ipotesi di un 3-0 a tavolino a sfavore del Napoli. La Lega serie A non ha ancora predisposto il rinvio della partita e nel caso della sconfitta i partenopei hanno già annunciato che presenterebbero ricorso in considerazione del fatto che lo stop è arrivato da un’autorità sanitaria. Anche il consigliere della Figc, Pietro Lo Monaco, dà ragione agli azzurri: «Si va verso questa strada – ha detto a Radio Kiss Kiss – Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara».

