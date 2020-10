Il leggendario Pelé compie 80 anni e ringrazia Dio: «Spero mi accolga come fa la gente che ama il calcio» – Il video

«Grazie per i tanti messaggi e gli auguri che già mi sono arrivati in vario modo. Ma per prima cosa dico grazie a Dio che mi ha fatto arrivare a questa età in salute e lucido. A volte non tanto intelligente, ma lucido». Pelé ha aperto così, con una battuta e il suo eterno sorriso da ragazzino, le celebrazioni per gli 80 anni che compirà il 23 ottobre. In un video messaggio rivolto ai suoi fan, trasmesso da Jornal SOL su YouTube, la leggenda brasiliana del football ha aggiunto: «Spero che quando andrò in cielo Dio mi accolga nello stesso modo di tanta gente qui in terra, per via del nostro amato calcio».

Video: Jornal SOL / YouTube

