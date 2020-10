Il ritorno di Josip Ilicic. Lo sloveno in campo dal primo minuto contro il Napoli

«Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi. Sono tornato». I colori dell’Atalanta e una foto di lui in primo piano e due sullo sfondo. Con un post Instagram l’attaccante sloveno della Dea, Josip Ilicic, ha annunciato il suo ritorno in serie A. Oggi c’è anche lui in campo nel 3-4-2-1 scelto da Gasperini per la sfida contro il Napoli.

Illicic mancava dal campo dallo scorso 11 luglio quando i bergamaschi incontrarono la Juventus. Neanche i quarti di finale di Champions League contro il Psg, storici per l’Atalanta, riuscirono a farlo tornare a giocare. Era stato lui, con il suo poker contro il Valencia, a portare i nerazzurri a Lisbona.

In questi mesi Ilicic ha vissuto un malessere e il club l’ha protetto con riservatezza e discrezione: «Josip non ha avuto un infortunio muscolare, per cui una volta superato il dolore va ripresa la condizione atletica. Il suo è un caso particolare e oggi è già in forma per giocare. Non avrà disimparato, che dite?», ha commentato il Gasp dopo l’annuncio del suo ritorno.

Le cause del malessere psicologico non sono note. Ma per affrontare i suoi demoni Ilicic è dovuto tornare nella sua Slovenia. Dopo i mesi di lockdown e la ripresa degli allenamenti lo sloveno è sembra da subito scosso. Un ricordo – si dice – del clima vissuto durante la guerra nei balcani. Le immagini delle bare trasportate via da Bergamo con i camion militari e la sua Bergamo, quella dell’Atalanta, al centro della pandemia italiana.

