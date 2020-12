Juventus-Napoli si rigioca: il ricorso è stato accolto. Ecco come cambia la classifica

Annullato. La sentenza del Collegio di Garanzia ha chiuso definitivamente la vicenda inziata il 4 ottobre sulla partita Juventus-Napoli. Il match non si era disputato perchè l’Asl di Napoli aveva disposto l’isolamento fiduciario per tutta la squadra dopo che uno dei giocatori era risultato positivo al test per il Coronavirus. Ora il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli contro la Figc, visto che inizio ottobre la decisione del giudice sportivo è stata quella di imporre al Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino e un’ulteriore penalizzazione di un punto alla squadra allenata da Rino Gattuso. Al momento quindi la classifica di Serie A vede sempre in testa il Milan, con 31 punti, seguito da Inter con 30 punti e da Juventus, Napoli e Roma, tutte con 24 punti. Juventus e Napoli, a questo punto, hanno disputato però una partita in meno rispetto alle avversarie. Non è ancora stato deciso il momento in cui Juventus e Napoli si dovranno affrontare di nuovo. La finestra più probabile in cui si disputerà l’incontro è tra gennaio e febbraio.

Leggi anche: