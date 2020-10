Coronavirus, in Lombardia raddoppio dei casi (+4.125). Preoccupano i nuovi ricoveri: 253 in un giorno, oltre a 11 in terapia intensiva

Il bollettino del 21 ottobre

Balzo di casi di Coronavirus in Lombardia: oggi sono +4.125 mente ieri +2.023. I casi totali sono 134.604. Le nuove vittime sono +20 contro i +19 di ieri per un totale di 17.123 decessi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di +36.416 mentre ieri di +21.726 per un totale di 2.575.003 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia. Oggi i ricoverati sono 1.521 (+253) mentre ieri 1.268 (+132) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 134 persone (ieri erano 123) con un aumento di 11 unità. I guariti e i dimessi sono 87.591 (+519 rispetto al 20 ottobre), gli attualmente positivi 29.890 mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 28.235 persone.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

