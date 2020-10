Documento – Ecco il testo definitivo del nuovo Dpcm del 25 ottobre per l’emergenza Coronavirus

Il testo definitivo contenente i provvedimenti in vigore da domani

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti Coronavirus, che saranno in vigore da domani fino al 24 novembre. Tra i provvedimenti c’è la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, dei bar e delle gelaterie. Il governo, secondo quanto si apprende, sta accelerando sulle misure da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore.

