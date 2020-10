Coronavirus, calo dei positivi ma con circa 20mila tamponi in meno: 4.619. Aumentano ancora le terapie intensive: 452. Trentanove decessi. Il bollettino della Protezione Civile

Da ieri i ricoverati con sintomi aumentano di 302 unità, per un totale di 4.821. Attualmente le persone positive in Italia sono 82.764

Il bollettino del 12 ottobre

Diminuiscono ancora i tamponi, ma si conferma l’aumento nelle terapie intensive. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute i casi positivi da Coronavirus sono 4.619 in 24 ore a fronte di 85.442 tamponi. Ieri i tamponi erano stati +104.658, ovvero 19.216 in più e i casi positivi 5.456. Inoltre, da ieri sale di 32 unità il totale di pazienti ricoverati in terapia intensiva, passando da 420 a 452, mentre i ricoverati con sintomi sono 4.821, ovvero 302 in più. Inoltre, sono stati registrati 39 decessi (ieri erano 26). Aumentano anche i guariti e i dimessi: sono 891 da ieri, per un totale di 204.600. Ad oggi in Italia le persone positive sono 82.764.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

