Coronavirus, record contagi in Italia: +7.332 nuovi positivi in 24 ore. 43 decessi – Il bollettino della Protezione Civile

Ancora in testa la Lombardia per numero di nuovi casi, seguita da Campania e Veneto

Il bollettino del 14 ottobre

È boom di nuovi casi di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di un aumento esponenziale anche dei tamponi. È quello che emerge dal bollettino odierno di Protezione Civile e ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 152.196, mentre ieri l’incremento sul giorno prima era stato di 37mila. I rilievi hanno trovato in tutta Italia 7.332 nuovi contagi: in testa ancora la regione Lombardia (+1.844). Seguono Campania con (+818) e Veneto (+657). I decessi sono 43, mentre ieri erano stati 39. Ci sono ad oggi 539 pazienti in terapia intensiva (ieri 514): +25 in 24 ore. E sono 5.470 le persone ricoverate in questo momento (ieri erano 5.076): l’aumento è di 394 pazienti. Ci sono al momento 86.436 italiani e italiane in isolamento domiciliare, mentre dall’inizio del monitoraggio dell’emergenza sono guarite 244.065 persone, 2.037 solo nelle ultime 24 ore.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: