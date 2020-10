Coronavirus, 69 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi arrivano a +11.705. 45 persone ricoverate in rianimazione: sono 750 in totale – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 18 ottobre

Continua ad aumentare il numero di nuovi casi di positività al Coronavirus in tutta Italia, e sfonda quota 11mila: 11.705 in 24 ore, mentre ieri erano stati 10.925 e due giorni fa 10.010. È la fotografia odierna scattata dal consueto bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. I decessi registrati sono 69 a fronte dei 47 di ieri e i 55 di due giorni fa. Fino a questo momento 36.543 persone positive a Sars-Cov-2 sono morte in tutta Italia dall’inizio dell’emergenza. Il totale degli attualmente positivi sale a 126.237 a fronte dei 116.935 di 24 ore fa e dei 107.312 di due giorni fa. Ci sono 45 persone in più ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva: sono ora 750, mentre ieri erano 705 e due giorni fa 638. In questo momento risultano ricoverate in ospedale 7.131 persone: ieri erano 6.617, l’incremento delle ultime 24 ore è di +514. I tamponi effettuati sono in linea scendono rispetto ai giorni precedenti: 146.541, mentre ieri erano stati 165.837 e due giorni fa 150.377. Al momento risultano 251.461 persone positive guarite da Covid-19, mentre sale a 118.356 il totale di chi si trova isolato a domicilio (ieri erano 109.613).

I positivi a Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

