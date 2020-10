Coronavirus, 73 morti nelle ultime 24 ore. I positivi scendono a 9.338 ma con quasi 50mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 19 ottobre

Scende (finalmente) il totale dei nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: +9.338, a fronte degli +11.705 di ieri, e dei 10.925 di due giorni fa. Scendono quindi sotto i 10mila, una soglia che era stata superata tre giorni fa (+10.010). Il tutto però a fronte di assai meno tamponi effettuati rispetto alle rilevazioni precedenti – (come sappiamo che accade ormai da mesi in relazione al weekend): 98.862 test, quando ieri erano stati 146.541, due giorni fa il doppio (165.837), tre giorni fa 150.377. La percentuale di positivi trovati sul numero di test tocca quindi quasi soglia 10%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano di Protezione Civile e ministero della Salute. Sono 73 i morti delle ultimke 24 ore – ieri erano stati 69, de giorni fa 47 di ieri: il totale delle vittime sale dunque a 36.616 persone positive a Sars-Cov-2 sono morte in tutta Italia dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri ci sono 47 persone in più in rianimazione in tutta Italia (797 in totale, ieri erano 750, due giorni fa 705) e +545 in ospedale ma non con sintomi gravi: una cifra che porta il totale a 7.676. Sono 125.530 gli italiani e le italiane isolate a domicilio in questo momento. La Regione Campania comunica che «il numero dei deceduti di oggi fa riferimento al periodo a partire dal 01.10.20 per tardiva comunicazione di decessi avvenuti al di fuori del territorio delle rispettive ASL di competenza». La Regione Emilia Romagna comunica invece che «è stato eliminato 1 caso (da Rimini) in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi comunicati ieri: il numero corretto è 40858».

