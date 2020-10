Il bollettino del 21 ottobre

Il bilancio dei contagi e dei morti a causa del Coronavirus si fa più pesante. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 127, portando il totale a 36.832. I contagi invece sono +15.199 con circa 33 mila tamponi in più (oggi i tamponi sono 177.848, ieri erano 144.737). La Lombardia registra l’aumento più grande: +4.125 casi. Seguono il Piemonte con +1.799 e la Campania con +1.760. Aumentano anche le persone ricoverate con sintomi: +603, per un totale di 9.057, di cui 926 in terapia intensiva, +56 rispetto a ieri. Il umero totale di pazienti guariti e dimessi invece cresce di +2.369 unità a 257.374. Sono 145.459 le persone in isolamento domiciliare, di cui 28.235 in Lombardia, 20.020 in Campania e 16.048 nel Lazio. Attualmente in Italia ci sono 155.442 persone positive.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: