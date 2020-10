Coronavirus, aumentano ancora terapie intensive (+66) e nuovi contagi: +16.079 con 7mila tamponi in meno. 136 decessi – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 22 ottobre

Anche oggi non arrivano buone notizie dai dati forniti dalla Protezione civile. I contagi da Coronavirus sono +16.079 (il totale è di 465.726) mentre ieri +15.199 con circa 7mila tamponi in meno (ieri erano +177.848, oggi +170.392). Le vittime nelle ultime 24 ore sono +136 contro i +127 di ieri per un totale di 36.968 decessi dall’inizio della pandemia. Il numero di ricoverati è 9.694, ovvero +637 rispetto a ieri quando erano 9.057 (+603); in terapia intensiva ci sono ancora 992 pazienti, +66 rispetto al 21 ottobre. I guariti e i dimessi sono in tutto 259.456 (+2.082), in isolamento domiciliare ci sono 158.616 persone di cui 31.677 solo in Lombardia. Le persone attualmente positive, invece, sono in tutto 169.302. Le regioni più colpite dal virus sono Lombardia (con +4.125 casi), Piemonte (+1.550) e Campania (+1.541).

I dati di oggi 22 ottobre 2020

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

