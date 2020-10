Coronavirus, in 24 ore superati i 20mila contagi: +21.273. Crescono ancora le terapie intensive: +80. Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 25 ottobre

Il 25 ottobre è il giorno in cui, per la prima volta nel Paese, le nuove infezioni da Coronavirus registrate superano quota 20mila. Sono 21.273 per la precisione. Ieri, i contagi avevano toccato la cifra di 19.644, due giorni fa erano stati 19.143. Secondo il monitoraggio della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero totale di casi positivi in Italia, da quando è scoppiata la pandemia, è pari a 525.782. I dati odierni arrivano a fronte di 161.880 tamponi analizzati, per un totale di 14.654.002 test eseguiti dallo scorso febbraio a oggi. L’incremento di tamponi, ieri, era stato più alto: 177.669 in 24 ore.

Nell’ultima giornata, sono morte 128 persone, dato più basso di quello delle vittime di ieri, pari a 151. Il bilancio complessivo dei decessi è stato aggiornato a 37.338. Sono invece 266.203 i cittadini che risultano guariti dalla Covid-19. Al momento, le persone positive in Italia sono 222.241. La maggior parte, ovvero 209.027, si trova in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 12.006 (ieri erano 11.287) e le terapie intensive occupate ammontano a 1.208 (ieri erano 1.128). Le regioni più colpite dal contagio, oggi, sono la Lombardia (5.762), la Campania (2.590) e il Piemonte (2.287).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

