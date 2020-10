Coronavirus, 205 decessi in 24 ore. Salgono ancora i nuovi contagi che sfiorano 25mila, con 24mila tamponi in più – Il bollettino della Protezione civile

Per la prima volta da quando si è conclusa la prima fase dell’epidemia, il numero dei cittadini attualmente positivi supera il totale dei guariti

Il bollettino del 28 ottobre

Non sono mai stati così tanti: i nuovi casi di Coronavirus segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute di oggi sono 24.991. Ieri, 27 ottobre, l’incremento dei contagi era stato pari a 21.944. Il numero complessivo delle positività in Italia ha raggiunto la cifra di 589.766. I dati odierni arrivano a fronte della cifra record di 198.952 tamponi eseguiti, per un totale di 15.152.038 test analizzati dall’inizio del monitoraggio. Il giorno precedente, i tamponi fatti erano stati 174.398.

Nelle ultime 24 ore sono morte 205 persone. Ieri i decessi erano stati 221, due giorni fa 141. Il totale delle vittime di Covid-19 nel Paese sale così a quota 37.905. Le persone attualmente positive risultano essere 276.457. Di queste, 14.981 sono ricoverate con sintomi (ieri erano 13.955), 1.536 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 1.411) e 259.940 sono sottoposte a isolamento domiciliare. Le regioni più impattate dalla pandemia, nelle ultime 24 ore, sono la Lombardia, con 7.558 nuovi casi, il Piemonte, 2.827, e la Campania, 2.427.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

