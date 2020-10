Coronavirus, record di nuovi positivi in Italia: +31.084. Diminuiscono lievemente i decessi e le terapie intensive. Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 30 ottobre

Sono 31.084 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ancora in aumento rispetto ai 26.831 del 29 ottobre. Le positività riscontrate nel Paese, dall’inizio del monitoraggio, arrivano così a quota 647.674. Secondo il bollettino fornito dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, il totale dei decessi ammonta a 38.321: nelle ultime 24 ore sono morte 199 persone, ieri il dato registrava, invece, 217 decessi. Da quando è scoppiata l’epidemia, in Italia sono stati eseguiti 15.568.575 tamponi. L’incremento di oggi è pari a 215.085 test, mentre il 29 ottobre i tamponi analizzati erano 201.452. Il totale delle persone che sono guarite dalla Covid-19 raggiunge la soglia di 283.567. Restano attualmente positivi 325.786 cittadini. Di questi, 16.994 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 15.964), 1.746 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 1.651) e 307.046 sono sottoposti a isolamento domiciliare. Le regioni con l’incremento di nuovi casi più alto, oggi, sono la Lombardia (8.960), la Campania (3.186) e il Veneto (3.013).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

