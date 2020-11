Il bollettino del 3 novembre

Sono 353 i decessi legati al Coronavirus registrati oggi, 3 novembre, in Italia. Ieri le vittime erano state 233 e due giorni fa 208. Dall’inizio del monitoraggio si contano 39.412 morti (ieri 39.059). Stando a quanto comunicato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, i casi di Covid-19 tracciati nelle ultime 24 sono +28.244. Un numero in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 22.253 (con 50 mila tamponi in meno rispetto al 1 novembre, quando l’aumento era stato di +29.907). I test effettuati nell’ultimo giorno sono stati 182.187 (46.556 in più rispetto a ieri), per un bilancio complessivo di 16.185.936 tamponi.

Il totale dei casi fin dall’inizio della pandemia sale così a 759.829. Gli attualmente positivi, invece, sono 418.142, mentre ieri erano 396.512. I nuovi guariti sono 6.258, per un totale di 302.275. I ricoveri ordinari di Covid-19 sono a oggi 21.114 (ieri 19.840) e le terapie intensive sono 2.225 (ieri 2.022). Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 394.803. (ieri 374.650).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: