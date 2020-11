Coronavirus, ancora 446 morti in 24 ore, 37.809 nuovi positivi ma con 234mila tamponi. In Campania oltre 4500 nuovi casi – Il bollettino della Protezione Civile

Ci sono 2.515 persone in terapia intensiva in questo momento in tutta Italia, +124 da ieri. Oltre 24mila pazienti ospedalizzati

Il bollettino del 6 novembre

Non si ferma l’avanzata dell’incremento dei nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese: è nuovamente record per oggi, 6 novembre, con 37.809 nuovi contagi in 34 ore, a fronte dei +34.505 di ieri (due giorni fa erano +30.550, il giorno ancora precedente +28.244). Aumentano anche le vittime in un giorno, 446 oggi (ieri erano 445, due giorni fa 352, tre giorni fa 353, quattro giorni fa 233). A dirlo, come di consueto, il bollettino giornaliero di Protezione Civile e ministero della Salute. Il totale dei morti positivi a Covid-19 da quando l’emergenza ha avuto inizio nel nostro paese è di 40.638 persone. In testa per nuovi casi resta la Lombardia, con quasi 10mila contagiati in un giorno, seguita dalla Campania con oltre 4500 nuovi contagi.

Il totale dei pazienti in rianimazione è al momento di 2.515: +124 in 24 ore. 24.005 sono gli italiani e le italiane ricoverate nei reparti ordinari, con un incremento di +749. I tamponi effettuati da ieri sono +234.245 (nel bollettino precedente erano stati +219.884), per un totale di 16.951.896 di test effettuati dall’inizio della pandemia e di 10.290.151 di casi analizzati. La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 3 casi risalenti al 5 novembre scorso «in quanto duplicati e un caso in quanto già in carico ad altra regione». L’Emilia Romagna invece che «in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19».

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: