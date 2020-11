219.884 sono i tamponi effettuati da ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono 99 persone in più in tutta Italia in terapia intensiva. Il totale degli ospedalizzati è di 23.256

Il bollettino del 5 novembre

Continua ad aumentare l’incremento dei nuovi contagi da Coronavirus in tutta Italia. Oggi 5 novembre sono 34.505, (ieri erano 30.550, due giorni fa +28.244). Picco nel numero di vittime, che salgono a quota 428 a fronte dei 352 morti di ieri, ai 353 di due giorni fa e i 233 del giorno ancora precedente, secondo il bollettino quotidiano di Protezione Civile e ministero della Salute. In conferenza stampa

Il computo delle vittime dall’inizio del monitoraggio della pandemia in Italia arriva a sfondare quota 40mila (40.192) – ieri erano 39.764, due giorni fa 39.412. I casi totali sono 824.879, le persone attualmente positive 472.348. Da ieri sono stati effettuati 219.884 tamponi: il tasso di positività è del 15,7%, +1,3% rispetto a ieri.

La Regione Emilia Romagna «comunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid-19». La Regione Calabria comunica, si legge ancora nel bollettino, «che il numero dei decessi a ieri era 124, e non 125». La Toscana fa sapere «che il numero dei decessi a ieri era 1445, e non 1461».

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

