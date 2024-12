Fabrizio Curcio sarà il nuovo Commissario alla ricostruzione dell’Emilia-Romagna. La scelta di Meloni per il dopo-Figliuolo

L'ex capo della Protezione Civile prenderà il posto del generale, appena nominato vicedirettore dell'Aise

Sarà Fabrizio Curcio, ex capo del dipartimento della Protezione Civile, il nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna. Curcio succederà al generale Francesco Paolo Figliuolo, scelto dal governo per il ruolo di vicedirettore dell’dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise). La premier Giorgia Meloni, si legge in una nota ufficiale di Palazzo Chigi diramata nell’ultimo giorno del 2024, «intende proporre al primo Consiglio dei ministri utile la delibera per la nomina dell’ing. Fabrizio Curcio quale nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche, in sostituzione del gen. Francesco Paolo Figliuolo».

Chi è il nuovo Commissario

Fabrizio Curcio, 58 anni, è stato capo del dipartimento della Protezione Civile dal 2015 al 2017 e poi nuovamente dal 2021 al luglio 2024, quando è stato sostituito dal governo con Fabio Ciciliano. Poco più di un mese fa appena, il 25 novembre, Curcio era stato scelto per guidare il Dipartimento dell’amministrazione generale del ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti. In vista della scadenza del mandato del generale Figliuolo, sarà Curcio dunque a raccogliere le redini di quanto fatto finora per far tornare alla normalità i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del settembre scorso.

In copertina: L’ex capo del dipartimento di protezione civile Fabrizio Curcio (ANSA/Cesare Abbate)