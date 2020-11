Il bollettino del 2 novembre

Con circa 50mila tamponi in meno, il numero di contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore è stato 22.253. Il numero dei decessi è 233, mentre le terapie intensive hanno superato quota 2mila, arrivando a 2.022. Questo secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Ieri il numero dei nuovi contagi era arrivato a 29.907, con circa 32mila tamponi in meno rispetto al giorno prima. Il numero totale dei decessi è arrivato a 731.588.

PROTEZIONE CIVILE | Il bollettino del 2 novembre

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

