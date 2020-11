Coronavirus, 331 decessi in 24 ore. I nuovi contagi sono 32.616 con 40mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino dell’8 novembre

Sono +32.616 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in tutta Italia. Ieri erano +39.811, il giorno prima +37.809. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i nuovi decessi sono +331 contro i +425 di ieri e i +446 registrati il giorno prima per un totale di 41.394 vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. In terapia intensiva sono ricoverate 2.749 persone (+115, ieri 2.634) mentre nei reparti ordinari si trovano 26.440 pazienti (+1.331, ieri 25.109).

I dati di oggi domenica 8 novembre 2020

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti, su tutto il territorio nazionale, +191.144 tamponi contro i +231.673 di ieri e i +234.245 del giorno prima per un totale di 17.374.713 tamponi dall’inizio del monitoraggio. I casi totali sono 935.104, gli attualmente positivi 558.636 (+26.100), in isolamento domiciliare ci sono 529.447 persone (+24.654) mentre i dimessi e i guariti sono in tutto 335.074 (+6.183). Lombardia (+6.318), Campania (+4.601) e Piemonte (+3.884) sono le regioni con l’incremento più alto di casi nell’ultima giornata.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

