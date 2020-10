Il bollettino del 23 ottobre

Come anticipato da Open, i nuovi casi di Coronavirus in Italia si avvicinano a quota 20mila: +19.143 nelle ultime 24 ore. A confermarlo è il consueto bollettino diffuso da Protezione civile e ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati +16.079 e due giorni fa +15.199. Il computo totale dei contagi da quando è cominciata l’emergenza sanitaria arriva a quota 484.869: quasi mezzo milione da quando si monitorano questi numeri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 182.032 tamponi a fronte dei 170.392 di ieri e i 177.848 di due giorni fa. Scendono i decessi: +91 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 136 e il giorno prima 127. Il totale delle vittime positive al Coronavirus da quando l’emergenza è cominciata supera 37 mila: 37.059. Al momento ci sono oltre 10 mila persone ospedalizzate nei reparti non critici in tutta Italia: 10.549, +855 rispetto a 24 ore fa. Da ieri ci sono 57 persone in più in terapia intensiva: in linea con ieri, quando erano +56. Il totale supera i 1.000 casi – 1049 – su un totale di 6.458 posti, ovvero il 16.2% (con un incremento del +1.9%). 174.404 italiani e italiane sono isolate domiciliarmente: +15.788 rispetto al dato di ieri.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Sale l’indice di gravità

L’indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend oggi tocca quota 51 su 100. Ieri era a 50. Lo scrive YouTrend su Twitter.

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: