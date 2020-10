Un pomeriggio cupo per l’Italia: in Lombardia 5000 casi. Piemonte e Campania sopra i 2 mila

Sarebbero 19.750 i nuovi casi di contagio di Covid-19 stimati in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Nella sola Lombardia si registrerebbero 4.900 casi, come ha spiegato il governatore Attilio Fontana: «Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono 5mila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no». Questi contagi vanno ad aggiungersi alle 2.200 nuove infezioni riportate per la Campania dal governatore Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta Facebook con cui annuncia il lockdown in Campania e chiede la serrata nazionale, ai 2 mila del Piemonte, e ai più di 1.500 – mai così tanti – nel Veneto.

I dati nazionali sull’epidemia di Coronavirus nel paese «saranno pesanti», aveva anticipato lo stesso De Luca. Non solo: in 10 regioni italiane la variazione dei dati da ieri sarebbe del +22,8%. Più di cento scienziati oggi hanno lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni».

