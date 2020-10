Esclusivo – Apre l’ospedale in Fiera a Milano: le immagini. Arrivato il primo paziente

I primi letti sono pronti e il primo paziente è arrivato già oggi, 23 ottobre. Il personale del Policlinico di Milano è operativo all’Ospedale in Fiera a Milano, inaugurato lo scorso 31 marzo per far fronte all’epidemia di Coronavirus in Lombardia. Come anticipato nei giorni precedenti, la prima tranche è di 14 letti di terapia intensiva, su 157 letti pronti all’uso.

«Stiamo aspettando conferme dalla Regione -, dicevano in mattinata dal Policlinico – ma è possibile che diversi pazienti arriveranno anche oggi. Noi comunque abbiamo aperto e siamo pronti». E così è stato. La riapertura del resto dei moduli sarà infatti graduale, e dipenderà sia dai numeri dell’epidemia (ieri, 22 ottobre, si è superata la soglia dei 151, con 156 persone in terapia intensiva), sia dal personale medico che la Regione metterà a disposizione. L’ipotesi più accreditata è il trasferimento dei professionisti da altri ospedali del territorio.

I posti gestibili in autonomia dal Policlinico sono 53. Poi il personale avrà bisogno di un supporto esterno qualora la situazione dovesse degenerare e richiedesse l’apertura progressiva degli altri 104: stando a una delibera emanata mercoledì 21 ottobre, la Regione ha individuato altri ospedali che si occuperanno ciascuno di un proprio modulo (sempre coordinati dal Policlinico): Niguarda, l’Ospedale di Monza, il San Matteo, l’Ospedale di Legnano/Varese, l’Humanitas e l’Ospedale di Busto Arstizio.

Immagine di copertina: L’ospedale in Fiera a Milano, 23 ottobre 2020

