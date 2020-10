Coronavirus, in Lombardia crescono ancora le vittime: oggi sono 29. Stabile il numero dei nuovi contagi: 4.125

Il bollettino del 22 ottobre

Esattamente come ieri. Il numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore è sempre 4.125. Cresce di 22 unità il numero delle terapie intensive: da 134 registrate nella giornata di ieri alle 156 di oggi. Il numero delle vittime invece è di 29, portando così il totale dei decessi a 17.152. I tamponi sono stati 35.715, poco meno di ieri quando erano 36.416. Al momento in tutta la regione il numero di pazienti positivi è di 33.518.

