Coronavirus, i contagi crescono ancora: +10.925 con 165mila tamponi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+67), 47 morti – Il bollettino della Protezione Civile

Il numero dei nuovi contagi in 24 ore in tutto il paese continua a essere sopra la soglia dei 10mila casi: 10.925 sono i nuovi casi di contagio da Coronavirus secondo quanto riporta il bollettino di oggi di Protezione Civile e ministero della Salute. Ieri erano stati 10.010. Scende il numero delle vittime, 47 nelle ultime 24 ore a fronte delle 55 di ieri: il totale è ora di 36.474. I nuovi contagi in 24 ore erano stati 8.804 tre giorni fa e 7.332 il giorno ancora prima. Il numero delle persone attualmente positive è di 116.935 in tutta Italia: ieri erano 107.312. Prosegue anche la risalita delle persone in rianimazione: 705 oggi a fronte delle 638 di ieri, con un incremento di 67 pazienti (ieri era stato di +52 in 24 ore). 6.617 sono le persone ospedalizzate in tutto il paese: ieri erano 6.178, due giorni fa 5.796. 109.613 persone si trovano al momento in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei tamponi: 165.837 nelle ultime 24 ore a fronte dei 150.377 di ieri. 249.127 persone in tutta Italia sono guarite da Covid-19 da quando è iniziato il monitoraggio dell’epidemia.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

