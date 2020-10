Coronavirus in Lombardia, 1844 casi in più in 24 ore. Più della metà a Milano. 17 decessi

Le terapie intensive registrano un lieve aumento: +2, per un totale di 64. La percentuale fra tamponi effettuati e positivi è del 6,3%, poco in più rispetto a ieri quando era 6,2%

Il bollettino del 14 ottobre

Come preannunciato in Lombardia aumentano i casi di Coronavirus: sono 1.844 i nuovi positivi registrati (ieri erano +1.080) a fronte di 29.048 tamponi, circa +11.862 in più rispetto a ieri. Di questi ben 1.032 sono nella provincia di MIlano, di cui 504 in città. La percentuale fra tamponi effettuati e positivi è del 6,3% , simile a quella di ieri di 6,2%.

Sono invece 17 i decessi (ieri erano 6), portando il totale a 17.011. Aumentano anche le persone ricoverate in terapia intensiva, ma in modo lieve: sono 2 in più rispetto a ieri, per un totale di 64 (+2). Sono invece 99 le persone ricoverate con sintomi, per un totale di 645.

