Coronavirus, in Lombardia superati i 2.000 contagi in 24 ore

Nuova impennata dei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore in Regione si sono registrati 2.060 contagi. Ieri i nuovi casi erano stati 1.844. Oggi il governatore Attilio Fontana ha detto che nelle prossime ore si deciderà «se prendere qualche misura o se, invece, basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto disposto». Negli ultimi giorni, ha ricordato, «si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in crescita».

