Coronavirus in Lombardia, più di 1.000 casi solo a Milano. Salgono i decessi: +26

La regione registra 2.067 casi in 24 ore. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva: +8 rispetto a ieri

Il bollettino del 15 ottobre

I casi di Coronavirus in Lombardia rimangono alti: ieri la regione ha registrato 1.844 casi in 24 ore con 29.048 tamponi. Oggi invece sono 2.067 con 32.507 tamponi. Oltre la metà sono nella provincia di Milano: +1.053. Aumentano anche i decessi: oggi sono 26, mentre ieri il totale era di 17. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 72, ovvero 8 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati aumentano di 81 unità per un totale di 726. Diminuiscono invece i pazienti dimessi e guariti: +209 (ieri erano +865). Attualmente in regione ci sono 17.050 persone positive al Coronavirus.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+1053) di cui Milano città +515

(+1053) di cui Milano città Brescia (+106)

(+106) Como (+63)

(+63) Monza e Brianza (+196)

(+196) Bergamo (+71)

(+71) Mantova (+30)

(+30) Pavia (+79)

(+79) Varese (+170)

(+170) Lecco (+51)

(+51) Cremona (+34)

(+34) Lodi (+81)

(+81) Sondrio (+22)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: