Coronavirus, in Lombardia crescono ancora i contagi (+2.664), 13 i morti. Preoccupazione per i ricoveri in terapia intensiva (+25)

Il bollettino del 17 ottobre

I dati di oggi sabato 17 ottobre 2020

Continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi, infatti, se ne registrano +2.664 di cui 225 debolmente positivi e 19 a seguito di test sierologico mentre ieri +2.419. Il totale è di 123.794 contagi dall’inizio della pandemia. Le vittime sono +13 mentre ieri +7 per un totale di 17.057 decessi. I guariti sono 83.332 e i dimessi 1.780 per un totale di 85.112 (+154). In terapia intensiva vengono segnalati 96 pazienti (+25 rispetto a ieri quando era stato registrato un lieve calo, ovvero -1) mentre i ricoveri ordinari sono 943 (+109). Ieri erano 834. Gli attualmente positivi sono 21.625 (+2.497), in isolamento domiciliare ci sono ancora 20.586 persone (+2.363). L’incremento di tamponi in 24 ore è stato di +29.053 contro i +30.587 di ieri per un totale di 2.471.303 tamponi eseguiti finora. A Milano si segnalano +1.388 casi di cui +634 in città: ieri erano rispettivamente +1.319 e +604.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+1.388) di cui Milano città +634

(+1.388) di cui Milano città +634 Monza e Brianza (+286)

(+286) Varese (+218)

(+218) Como (+171)

(+171) Pavia (+103)

(+103) Brescia (+83)

(+83) Bergamo (+69)

(+69) Lecco (+67)

(+67) Mantova (+56)

(+56) Lodi (+46)

(+46) Sondrio (+37)

(+37) Cremona (+25)

Foto in copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Leggi anche: