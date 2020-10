Coronavirus, in Lombardia salgono i morti (+21), 2.975 i nuovi positivi. 122 i ricoveri nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 18 ottobre

Sono 2.975 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’ultima giornata in Lombardia, a fronte di un aumento di +30.981 tamponi, ieri erano +29.053. Il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 17.078: +21, ieri +13. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, le unità di terapia intensiva sono ancora in aumento: +14, per un totale di 110 pazienti. Cresce ancora il numero dei ricoverati: +122. Continua l’incremento dei casi anche nella provincia di Milano: +1.463, contro i +1.388 di ieri. A Milano città i casi sono +727.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+1.463) di cui Milano città +727

(+1.463) di cui Milano città +727 Monza e Brianza (+353)

(+353) Varese (+354)

(+354) Como (+154)

(+154) Pavia (+132)

(+132) Brescia (+93)

(+93) Bergamo (+89)

(+89) Lecco (+60)

(+60) Mantova (+24)

(+24) Lodi (+62)

(+62) Sondrio (+23)

(+23) Cremona (+46)

