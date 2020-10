Gli studenti danno i voti alla regione Lombardia. Ottimo solo in «dispersione scolastica» – Il video

Gli studenti lombardi danno i voti alla Regione sulla gestione della scuola alle prese con la seconda ondata di Coronavirus. Durante un presidio di protesta organizzato dall’Unione degli Studenti contro l’introduzione della didattica a distanza, è apparsa una pagella molto chiara. Tante insufficienze in materie come trasporti, aule, assunzioni, fondi e device. Ma c’è un ottimo: in dispersione scolastica. «La didattica è sempre frontale e le valutazioni sono numeriche», protestano i ragazzi, «in un momento così disastroso dobbiamo chiedere delle garanzie. La sanità va malissimo e gli studenti sono consapevoli dei contagi. Vogliamo che i diritti siano garantiti a tutti e vogliamo garanzie per il rientro» in aula, quando la Dad sarà finita.

Foto: Unione degli Studenti Lombardia

Secondo Ludovico Di Muzio, coordinatore dell’Unione degli Studenti Lombardia, «le responsabilità politiche sono molteplici e se la scuola ora si trova senza sicurezza, diritti e garanzie sul futuro, non è colpa del singolo docente che non sa usare Google Meet, ma è colpa del governo, della Regione, degli enti locali che avevano mesi per progettare una scuola di qualità dentro la pandemia».

Video: uds_milano / Instagram

