Cresce la paura in Francia, dopo Nizza un attacco ad Avignone: ucciso un uomo che aggrediva dei poliziotti. A Gedda ferita una guardia del consolato francese

Poco dopo l’attentato a Nizza dove sono state uccise tre persone in un attacco nella basilica di Notre-Dame, ad Avignone la polizia ha ucciso un uomo armato di coltello che aveva tentato di attaccare i poliziotti che si trovavano per strada. Come riferisce Europe 1, l’attacco di Nizza è avvenuto alle 11:15, circa due ore dopo quello di Nizza. Secondo fonti della polizia, l’uomo avrebbe gridato: «Allah Akbar». Nella stessa tormentata mattina l’allarme arriva anche da Gedda, in Arabia Saudita, dove una guardia è stata ferita mentre era in servizio fuori dal consolato francese.

