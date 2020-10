Attentato a Nizza, le campane di tutte le chiese di Francia suonano in omaggio alle vittime – Il video

I rintocchi alle tre del pomeriggio, un orario simbolico per tutti i cristiani perché secondo la tradizione sarebbe quello della morte di Gesù

Le campane di tutte le chiese di Francia hanno suonato a morto alle 15 del 29 ottobre, in omaggio alle vittime dell’attentato terroristico avvenuto nella basilica di Notre-Dame a Nizza. Un orario simbolico per tutti i cristiani, perché secondo la tradizione sarebbe quello della morte di Gesù. Tra le tre persone rimaste uccise c’è anche il sacrestano della basilica. Nel video, i rintocchi della cattedrale di Rouen. L’autore dell’attacco è stato ferito e arrestato dalla polizia, e si trova in ospedale. I vescovi francesi hanno definito l’attentato un gesto «abominevole», auspicando che i cristiani «non diventino un bersaglio su cui sparare». Mentre il Vaticano ha condannato l’aggressione, sostenendo che il terrorismo e la violenza «non potranno mai essere accettati».

Video: @fbleuhnormandie / Twitter

