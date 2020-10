Attacco a Nizza, una donna decapitata nella basilica di Notre-Dame: preso l’attentatore. Almeno 3 morti e diversi feriti

L’attentatore è stato ferito dalla polizia e si trova piantonato in ospedale. Secondo il sindaco di Nizza non ci sono dubbi sulla matrice terroristica dell’attentato

La polizia francese ha neutralizzato un uomo che ha ucciso questa mattina almeno tre persone e ne ha ferite diverse nella basilica di Notre-Dame a Nizza. Secondo il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, l’attacco all’arma bianca: «Lascia supporre che si sia trattato di un attentato terroristico». Secondo il quotidiano locale Nice Matin, le tre vittime sono un uomo di 70 e due donne.

In un primo momento la stampa locale aveva riferito che l’uomo era stato decapitato nella chiesa, ma un funzionario di polizia ha chiarito poi sia stata la donna quella decapitata dall’attentatore. L’uomo sarebbe stato sgozzato dall’attentatore, secondo fonti della polizia. La terza vittima è invece morta dopo essersi rifugiata in un bar vicino alla chiesa per le conseguenze delle gravi ferite riportate.

Intorno alle 9 di questa mattina, nella zona vicina alla basilica di Nizza è scoppiato il panico dopo l’esplosione di alcuni colpi di pistola. In quegli istanti la polizia è riuscita a colpire l’attentatore che poco prima ha ucciso almeno due persone nella chiesa e stava tentando la fuga. L’uomo è stato ferito e si trova piantonato in ospedale. L’area è stata isolata e la polizia ha ordinato di non avvicinarsi, non potendo escludere la presenza di eventuali complici.

Il sindaco Estrosi, intervistato da Bfm-tv, ha raccontato che mentre il killer veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia: «Continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar. Non c’è alcun dubbio sulla natura dell’attacco». Quello di Nizza arriva a distanza di poco più di 10 giorni dalla decapitazione del professor Paty a Parigi, che ha riportato altissima l’allerta dell’intelligence francese sulla minaccia di nuovi attentati. L’inchiesta di Nizza è stata affidata alla procura antiterrorismo che indaga per omicidio e tentato omicidio.

