Flash – In Campania 3.103 contagi in 24 ore. Aumento record in Umbria

Crescita anche in Toscana e in Emilia-Romagna. In Veneto i contagi si attestano sopra quota 2.100 per il secondo giorno consecutivo

Sono 3.103 i contagi in Campania in 24 ore (ieri 2.427). In crescita i nuovi positivi pure in Piemonte e Toscana; quest’ultima ha fatto segnare 1.966 nuovi contagi (ieri 1.708). In Lombardia, si registrano invece 7.339 casi contro i 7.558 di ieri.

Resta elevata l’allerta in Veneto, dove i contagi si attestano per il secondo giorno consecutivo sopra quota 2.100. Dati negativi arrivano anche dall’Umbria, con un aumento record dei nuovi casi, 694, contro i 401 di ieri (+73,1%). Si tratta di un dato mai toccato nelle due fasi dell’emergenza. Cinque i morti, che portano il totale a 119. Un aumento marcato rispetto a ieri si registra anche in Emilia-Romagna, con 1.545 nuovi casi contro 1.209 (+27,8%).

Leggi anche: