Tragedia nel Torinese, spara a moglie e i due figli piccoli e si suicida: morta la donna e il bimbo, grave la sorellina

All’arrivo dei carabinieri nella villetta di Carigliano la donna e suo marito 40enne erano già morti. Uno dei due figli gemelli è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre la sorellina è ricoverata in condizioni gravi

Un uomo in provincia di Torino ha sparato a sua moglie, uccidendola, e ai figli gemelli, uno dei quali è morto in ospedale, mentre l’altra è ricoverata in gravi condizioni. L’uomo ha anche ucciso il suo cane per poi suicidarsi con un colpo alla testa. La tragedia è avvenuta all’alba di oggi in una villetta a Carignano, nel Torinese, dove sono arrivati i carabinieri dopo le segnalazioni dei vicini di casa, dopo che hanno sentito gli spari poco dopo le 5. Il 40enne ha usato la pistola che deteneva legalmente. All’arrivo dei militari, la moglie era già morta, mentre uno dei due figli è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Ferita gravemente invece l’altra gemella, una bambina, che i medici stanno cercando di salvare.

