È atteso domani il via libera della Commissione Ue all’acquisto del vaccino Pfizer-BioNTech

L’accordo tra la Commissione Ue e Pfizer-BioNTech per l’acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino anti-Covid sarà al vaglio dell’esecutivo comunitario domani, 11 novembre. Ad annunciarlo è il portavoce della Commissione, Eric Mamer. La decisione di domani è cruciale: gli Stati membri sceglieranno poi a quale condizioni parteciparvi. Secondo quanto scrive la Bild, citando fonti Ue, il contratto con la BioNTech «è pronto». In un’intervista alla tv tedesca Phoenix, il leader del Ppe Manfred Weber aveva assicurato: «I contratti saranno firmati nelle prossime ore e saranno giuridicamente ancorati attraverso le decisioni della Commissione di domani».

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha commentato: «La Commissione Europea ha già firmato tre contratti con le aziende farmaceutiche e sta per firmarne altri quattro, per un totale di sette aziende in corsa per il vaccino. Al termine di queste valutazioni, quando il vaccino sarà stato sperimentato con successo, saremo già in possesso di tante dosi, perché queste sono già in corso di produzione, e quindi immediatamente distribuibili. Non occorreranno altri mesi».

Leggi anche: