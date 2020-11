Coronavirus, Ricciardi: «Natale senza lockdown? Non ci scommetterei un euro» – Il video

Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, intervenendo a Piazzapulita su La7 ha detto che anche lui – come il professore Andrea Crisanti – «non scommetterebbe un euro sul fatto che a Natale non ci possa essere un lockdown» contro il Coronavirus. E ha premesso: «Quando prendi delle misure devi aspettare almeno tre settimane per vederne gli effetti. Noi non dobbiamo essere impazienti e vedere solo i dati giornalieri. I risultati si vedranno tra circa due settimane, quindi all’inizio di dicembre. I lockdown andavano fatti prima. Abbiamo aspettato due settimane e la diffusione del virus è triplicata. Bisogna correre ai ripari, per esempio lo smart working andrebbe fatto in maniera totale sia per il pubblico che per il privato».

