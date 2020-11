Coronavirus, in arrivo l’ordinanza: Campania e Toscana in zona rossa. Emilia-Romagna, Friuli e Marche in zona arancione

La conferma arriva nel pomeriggio: il ministro della Salute Roberto Speranza – ai sensi dell’ultimo Dpcm – firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre: a passare in zona rozza, come anticipato, sono le regioni Campania e Toscana. Nelle ore precedenti era già emerso come i dati forniti dalle Regioni fossero compatibili con l’attribuzione delle restrizioni più rigide per le due regioni, come anticipato dall’Ansa citando fonti della Cabina di Regia-Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio del contagio Covid in base ai dati della settimana dal 2 all’8 novembre. Le due regioni si aggiungono così a quelle in cui le restrizioni sono già più stringenti, quindi Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta.

Dopo le voci e le tante ricostruzioni che si sono susseguite in questi giorni, poi, Emilia-Romagna, Friuli e Marche sono destinate invece a diventare zona arancione. Le regioni arancioni diventano così nove, mentre a restare gialle sono solo cinque regioni: Lazio, Veneto, Molise, Trento e Sardegna.

In copertina ANSA / CIRO FUSCO |Medici ed infermieri al lavoro nei reparti di terapia intensiva dell’ospedale modulare Covid allestito nell’area dell’ Ospedale del Mare e Napoli 20 ottobre 2020.



ANSA / CIRO FUSCO

