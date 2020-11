Il Friuli Venezia Giulia diventa zona arancione. Fedriga (per protesta) ritira l’ultima ordinanza anti-Covid

Lo scontro tra regioni e governo sulle misure anti-Coronavirus riparte dal Friuli-Venezia Giulia. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga (Lega) ha definito «incomprensibile» il passaggio della sua regione da zona “gialla” a zona “arancione” in base ai parametri definiti dall’Istituto superiore di sanità e il Ministero della Salute. «Non possiamo sapere questo algoritmo e non possiamo sapere come vengono calcolati questi parametri», ha dichiarato il governatore in un video diffuso in serata.

I dati sul Coronavirus in Regione

Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile sono 9.529 le persone attualmente positive al virus nella regione. Il numero di nuovi positivi, come anche di morti e di ricoverati è aumentato velocemente a partire da metà ottobre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati: 170 guariti, 558 nuovi contagiati e 10 morti. Stando ai dati di ieri però, l’indice di trasmissibilità dal virus (Rt) era sceso sotto la soglia di 1 e mezzo: da 1,6 a 1,42. Un dato che aveva fatto sperare che la Regione sarebbe rimasta “gialla”.

Ma, oltre ai dati, Fedriga, che si è lamentato della mancanza di una «interlocuzione preventiva» da parte del Governo, contesta anche la modalità di comunicazione. Il presidente di Regione ha annunciato infatti che manderà una lettera alla Conferenza delle Regioni per chiedere una riunione urgente e «poiché a decidere sono gli algoritmi al posto della politica» che ritirerà l’ordinanza 41 del 12 novembre con cui erano state introdotte ulteriori misure restrittive.

Leggi anche: