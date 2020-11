Perù, proteste contro la destituzione del presidente Vizcarra: uccisi tre manifestanti

Tra i Paesi più colpiti al mondo dalla seconda ondata di Coronavirus, il Perù deve ora far fronte anche a una grave crisi politica. Da lunedì i cittadini protestano contro l’impeachment nei confronti dell’ex presidente Martìn Vizcarra e contro il governo di transizione di Manuel Merino. Quest’ultimo, ex presidente del Parlamento, è ora a capo dell’esecutivo in una mossa che è stata denunciata dal popolo come un “colpo di Stato”. Tre persone sono state uccise dall’inizio delle manifestazione a Lima. Una di queste, un 25enne, è stata ammazzata nella giornata di oggi. Altre due sono morte la notte scorsa sempre nella capitale. Si tratta di due studenti universitari di 22 e 25 anni.

Nonostante l’alto numero di morti, e una crisi economica che ha lasciato il 40% della popolazione senza lavoro, Vizcarra aveva un tasso di popolarità molto alto e la sua rimozione è stata fin da subito contestata da tutta la popolazione. Secondo il parlamento, l’ex presidente, salito in carica nel 2018, è stato rimosso dall’incarico per “incapacità morale”. L’ Onu afferma di aver ricevuto «preoccupanti rapporti» di detenzioni arbitrarie e di un uso eccessivo della forza da parte delle forze statali durante le proteste, e ha invitato la polizia a rispettare le norme internazionali. Il numero dei feriti è intanto salito a 60, e non si conosce il bilancio degli arresti.

EPA/Paolo Aguilar | Lima, proteste contro Manuel Merino

Questa situazione ha però portato alle dimissioni di 13 ministri, tra cui anche quelli della Difesa e dell’interno. Fonti non confermate hanno indicato che il presidente Merino, che ha tenuto una riunione d’urgenza del consiglio dei ministri nella sede del ministero dell’Interno, starebbe per dimettersi. La richiesta è arrivata dallo stesso presidente del Parlamento, Luis Valdez, che ha chiesto a Merino di valutare le dimissioni dopo la morte dei manifestanti.

Durante il suo breve mandato di due anni, Vizcarra ha avviato una serie di riforme anti-corruzione in un Paese dove 68 dei 130 parlamentari ha subito una qualche forma di procedimento a riguardo. Ma in estate, anche Vizcarra è stato accusato dal congresso di aver preso tangenti durante il suo vecchio ruolo come governatore regionale. Vizcarra ha rigettato le accuse. La procedura di impeachment non aveva ottenuto la maggioranza a settembre, e Merino aveva riprovato lunedì. Questa volta ottenendo i voti necessari.

Da anni l’ex presidente del Parlamento, e ora presidente, è stato uno dei maggiori oppositori di Vizcarra, schierandosi in particolare contro la sua legge anti-opposizione. Secondo l’analisi del quotidiano Americas Quarterly, l’obiettivo di Merino è quello, in vista delle elezioni che si terranno tra cinque mesi, di guadagnare il consenso dei cittadini attraverso manovre populiste che potrebbero solo portare a un disastro economico.

Foto copertina: EPA/Paolo Aguilar

