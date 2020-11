Coronavirus in Lombardia, in 24 ore dimezzato il numero di decessi: +99. Crollo dei nuovi contagi ma con meno della metà dei tamponi: +4.128

Il numero dei posti occupati in terapia intensiva è arrivato a 855. In tutto nella regione i positivi sono 152.339

Il bollettino del 16 novembre

REGIONE LOMBARDIA | I dati di oggi di Regione Lombardia

Il numero dei decessi si è fermato a 19.466, rispetto ai dati di ieri si tratta di 99 in più. Un dato che è quasi la metà di ieri, quando in Lombardia il numero di vittime con una diagnosi di Coronavirus era arrivato a 181. Quasi dimezzato anche il numero di nuovi contagi, che si ferma a 4.128 . Su questo dato incide però il numero dei tamponi che rallentano nel fine settimana: quelli fatti nelle ultime 24 ore sono stati 18.037, mentre ieri erano 38.702. I posti occupati in terapia intesiva sono 855, 18 in più di ieri. Nella regione i positivi sono 152.339.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+1.526) di cui +522 a Milano città

(+1.526) di cui +522 a Varese (+723)

(+723) Monza e Brianza (+764)

(+764) Como (+193)

(+193) Pavia (+95)

(+95) Brescia (+228)

(+228) Mantova (+19)

(+19) Cremona (+106)

(+106) Lodi (+24)

(+24) Bergamo (+177)

(+177) Sondrio (+11)

(+11) Lecco (+158)

Leggi anche: