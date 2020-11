Coronavirus in Lombardia, raddoppiano i nuovi contagi ma con 20mila tamponi in più: +8.448. In 24 ore 202 decessi

Il bollettino del 17 novembre

Dopo che nella giornata di ieri i numeri dei nuovi casi positivi di Coronavirus in Lombardia erano scesi a quota 4.128, complice il calo dei tamponi nel fine settimana, ora sono tornati a crescere. I nuovi casi in tutta la regione sono 8.448. Torna a saliere anche il numero delle vittime, che ieri si era fermato a 99. Nelle ultime 24 ore i decessi legati alla Covid-19 sono stati 202. Al momento il totale dei positivi nella regione è 156.567, con 894 pazienti in terapia intensiva e 8.151 pazienti ricoverati in ospedale. I tamponi analizzati nelle ultim 24 ore sono stati 38.283, ieri erano fermi a 18.037.

